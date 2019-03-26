Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствахТАСС 02:25

Ребята, хочу сделать короткое объявление. Я принял решение завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Пина колада за мой счет друзья. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам по этому делу, которые уже находятся на пенсии.

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Футбол Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.

Общество Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.

Футбол Украине грозит технические поражения за нарушение правил натурализации игрока Международная федерация футбола (ФИФА) может засчитать сборной Украине технические поражения в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Люксембурга и Португалии, передает "Советский спорт".

Происшествия Племянник Аллы Пугачевой попал под машину Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.

Наука Новые нейроны формируются даже у 90-летних До недавнего времени ученые считали, что весь необходимый набор нервных клеток формируется у человека еще до рождения и потом новые нейроны уже не формируются.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Футбол Адвокат Кокорина: «Если судья будет продлевать срок, то сразу на полгода» Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян рассказал, что будет рассматривать суд на предварительном заседании, которое было назначено на 3 апреля.

Технологии McDonald’s приобрел искусственный интеллект Dynamic Yield – платформа персонализации, основанная на базе искусственного интеллекта, которая позволяет создавать индивидуальные предложения для клиентов.

Происшествия На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Школьница в Петербурге спускалась из окна на собачьем поводке и упала В Санкт-Петербурге в одну из больниц доставили школьницу в тяжелом состоянии после того, как она попыталась спуститься с пятого этажа на собачьем поводке.

Спорт Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.

Происшествия «Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Здоровье В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорождённой дочери Центральный районный суд Читы во вторник 26 марта взыскал с Забайкальского краевого перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу Татьяны и Андрея Гантимуровых в качестве компенсации морального вреда за смерть их новорожденной дочери.

Происшествия Школьника нашли задушенным в квартире на севере Петербурга Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту смерти 16-летнего мальчика. Тело подростка нашли накануне вечером.

Политика Кремль отреагировал на решение США по Голанам В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Шоу-бизнес Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото По словам девушки, футболист проверял ее страницу на наличие откровенных снимков и гордится ей за их отсутствие.

Экономика Россиянам пообещали пенсионные доплаты Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.