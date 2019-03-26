Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствахТАСС 02:25
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Twitter.
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Ребята, хочу сделать короткое объявление. Я принял решение завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Пина колада за мой счет друзья. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам по этому делу, которые уже находятся на пенсии.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилVprognoze.ru 04:59
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