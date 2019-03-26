Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММАРБК 03:25
Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter. Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе не стал объяснять, почему решил уйти из спорта.
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Привет, друзья, минутку внимания: сегодня я решил уйти из спорта, который известен как смешанные боевые искусства. Я желаю всем своим бывшим коллегам далеко пройти в турнире. Теперь я присоединяюсь к моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. С меня правильный Пина колада, друзья!
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилИнфо24 02:06
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