Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMAКоммерсантъ 02:31

Привет, друзья, минутку внимания: сегодня я решил уйти из спорта, который известен как смешанные боевые искусства. Я желаю всем своим бывшим коллегам далеко пройти в турнире. Теперь я присоединяюсь к моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. С меня правильный Пина колада, друзья!

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