Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMAРБК 02:53

Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.

В апреле 2016 года Макгрегор уже сообщал о решении покинуть смешанные единоборства. Это произошло через месяц после первого поражения ирландского спортсмена в UFC — в начале марта он уступил американцу Нейту Диасу.

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Экономика Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.

Экономика Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.

Политика Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.

Экономика Reuters: банки UniCredit и Commerzbank могут объединиться По данным Reuters, UniCredit не хочет вмешиваться в переговоры двух германских банков, однако рассматривает возможность объединения с Commerzbank, если сделка последнего с Deutsche Bank так и не состоится.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.

Хоккей Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.

Происшествия В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.

Происшествия Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.

Армия и оружие В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

ЖКХ Законопроект, исключающий двойную плату за отопление, внесли в Госдуму Законопроект, направленный на устранение избыточных платежей для собственников жилья, которые перешли на индивидуальное отопление квартир, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Происшествия В Уссурийске нашли тело младенца Тело новорожденного младенца нашли мертвым в городе Уссурийск Приморского края, сообщает следственное управление СК по Приморью.

Энергетика Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.

Кино Тело Алексея Булдакова отправили в Россию Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Происшествия В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.

Армия и оружие Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.

Политика В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".

Общество РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.

Политика Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин Пореченков заявил в ответ, что, приходя во власть люди, видимо, сразу теряют чувство юмора.