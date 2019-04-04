Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMAРБК 02:53

В апреле 2016 года Макгрегор уже сообщал о решении покинуть смешанные единоборства. Это произошло через месяц после первого поражения ирландского спортсмена в UFC — в начале марта он уступил американцу Нейту Диасу.
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Конор Макгрегор
Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилТелеканал 360° 02:22

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Увидимся в октагоне. Макгрегор возвращается или снова издевается?

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Sports.ru01:54
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Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
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FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank

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Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
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Выставка творчества пациентов психбольниц открылась в Краснодаре

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Конор Макгрегор
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.
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