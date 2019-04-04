Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMAРБК 02:53

Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.

В апреле 2016 года Макгрегор уже сообщал о решении покинуть смешанные единоборства. Это произошло через месяц после первого поражения ирландского спортсмена в UFC — в начале марта он уступил американцу Нейту Диасу.

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Происшествия В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.

Политика Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.

Футбол Бердыев: Уремович пропустит матч, ищем ему замену Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о кадровых проблемах и ожиданиях от соперника перед домашней встречей российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев скрывает правду о внебрачных детях Недавно появились слухи, что у звезды еще два ребенка, помимо взрослого сына Кирилла.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.

Общество Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда» Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.

Авто Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Политика Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.

Происшествия В Петербурге задержан коллектор, избивший должника в его же квартире По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником избили потерпевшего, требуя от него погашения задолженности перед микрофинансовыми организациями.

Происшествия В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Наука Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.

Армия и оружие Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.

Экономика FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

Политика Путин подтвердил Нетаньяху планы посетить Израиль «Помню о вашем приглашении посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвященного защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин на встрече с Нетаньяху, который прибыл с кратким визитом в Москву.

Происшествия Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.

Футбол «Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.

Происшествия Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.

Экономика Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.