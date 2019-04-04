Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMAРБК 02:53
В апреле 2016 года Макгрегор уже сообщал о решении покинуть смешанные единоборства. Это произошло через месяц после первого поражения ирландского спортсмена в UFC — в начале марта он уступил американцу Нейту Диасу.
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Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилТелеканал 360° 02:22
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Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
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Обновлено в 01:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
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В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
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Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
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Обновлено вчера в 10:15
Футбол
Бердыев: Уремович пропустит матч, ищем ему замену
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о кадровых проблемах и ожиданиях от соперника перед домашней встречей российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала».
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Шоу-бизнес
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Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Политика
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Обновлено в 03:09
Общество
Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»
Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.
Обновлено в 04:30
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Петербурге задержан коллектор, избивший должника в его же квартире
По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником избили потерпевшего, требуя от него погашения задолженности перед микрофинансовыми организациями.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Наука
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
Обновлено 02 апреля в 05:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
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Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин подтвердил Нетаньяху планы посетить Израиль
«Помню о вашем приглашении посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвященного защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин на встрече с Нетаньяху, который прибыл с кратким визитом в Москву.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами
По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
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Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
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Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе
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Обновлено в 04:14
Экономика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
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Общество
Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»
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Обновлено в 04:39