Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьерыРИА Новости 01:53

Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт спустя девять дней после ухода. Двадцать шестого марта 30-летний ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. В четверг Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.

Общество Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.

Политика Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура.

Экономика Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот» Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Политика Президент Эстонии объявила русский язык угрозой Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.

Кино Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Футбол Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Происшествия В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.

Экономика Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Происшествия В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .

Политика В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны «В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Шоу-бизнес Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила Илью Резника с 81-ым днем рождения Алла Пугачева поздравила Илью Резника с днем рождения на своей странице в Instagram.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.

Армия и оружие США планируют создать систему выявления запуска гиперзвуковых ракет На слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил о планах создать систему, которая будет предупреждать о запуске гиперзвуковых ракет, а также их отслеживать.

Армия и оружие В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.

Футбол Фанаты пяти клубов придут на митинг в поддержку Кокорина Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футбол Саранск может принять финал Кубка России Финал нынешнего розыгрыша Кубка России может состояться в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".