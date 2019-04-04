Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьерыРИА Новости 01:53

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт спустя девять дней после ухода. Двадцать шестого марта 30-летний ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. В четверг Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.
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Конор Макгрегор
Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилТелеканал 360° 02:22

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