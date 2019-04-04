Единоборства
Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьерыРИА Дербент 08:13
Ранее МакГрегор несколько раз оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова. 26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. 19 апреля 2016 года Конор МакГрегор также объявлял о завершении карьеры, однако вернулся спустя два дня.
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Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилТелеканал 360° 02:22
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