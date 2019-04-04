Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьерыРИА Дербент 08:13

Хочу продолжить двигаться вперед со своими фанатами всех верований и со всех уголков мира. Все религии бросают нам вызов, чтобы мы стали лучшей версией самих себя. Это единый мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне.

Ранее МакГрегор несколько раз оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова. 26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. 19 апреля 2016 года Конор МакГрегор также объявлял о завершении карьеры, однако вернулся спустя два дня.

Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры

Финансы Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Общество Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).

Политика Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.

Политика В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.

Происшествия В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Футбол Роналду проиграл суд журналистам Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.

Происшествия В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Культура Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.