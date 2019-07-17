Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
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Коноплянка не согласен на выступление за клубы из РПЛ и Китая

Sport24.ru03:43

Коноплянка не рассматривает предложения из России и Китая

Soccer.ru03:52

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Матч ТВ03:55

Коноплянка не готов ехать в Россию

Спорт-Экспресс03:22

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Sportbox.RU03:55

Коноплянка не поехал на сбор «Шальке»

Евро-футбол.ру02:22

Коноплянка не рассматривает предложения из России

Чемпионат03:04
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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