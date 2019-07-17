Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия
В Китае автомобиль сбил несколько мопедов
По неизвестным причинам водитель направил автомобиль на мопеды, которые ехали по отдельной полосе.
Обновлено в 02:34
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Здоровье
В клинике Мешалкина сообщили о «значительном спаде» числа операций
Пресс-служба клиники Мешалкина сообщила, что к моменту смены руководства в медицинском центре выполнение госзадания по высокотехнологичной медицинской помощи по завершенным случаям лечения составило 27,5%. По информации пресс-службы клиники, новому руководителю удалось нормализовать работу учреждения, в том числе обеспечить расходным материалом.
Обновлено в 00:52
Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Apple вложится в создание эксклюзивных подкастов
Корпорация Apple ведет переговоры с несколькими медиакомпаниями о покупке эксклюзивных прав на подкасты.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Преподаватель уфимского вуза получила взятки на 1,2 млн рублей
Следком сообщает, что обвиняемая, работая доцентом кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин, получала через посредников взятки от 11 до 27 тысяч рублей.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
Обновлено в 02:41
Хоккей
Клуб КХЛ «Спартак» расторг контракт с защитником Осиповым
30-летний хоккеист и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В составе "Спартака" Осипов играл с 2017 года.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар
Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити
Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года
За последние 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров
"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено вчера в 14:38