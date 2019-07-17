Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
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Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17
Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика
В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Суд признал незаконной рубку леса в заказнике «Туколонь»
17 июля Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной.
Обновлено в 05:21
Политика
Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Телевидение Йемена сообщило, что хуситы при помощи дронов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 04:19
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией
Обновлено в 05:53
Политика
Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36