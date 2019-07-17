«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».

Коноплянка не рассматривает предложения из России

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