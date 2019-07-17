Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
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Коноплянка не согласен на выступление за клубы из РПЛ и Китая

Sport24.ru03:43

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Матч ТВ03:55

Коноплянка не готов ехать в Россию

Спорт-Экспресс03:22

Коноплянка не рассматривает предложения из России и Китая

Soccer.ru03:52

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Sportbox.RU03:55

Коноплянка не поехал на сбор «Шальке»

Евро-футбол.ру02:22

Коноплянка не рассматривает предложения из России

Чемпионат03:04
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17

Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Суд признал незаконной рубку леса в заказнике «Туколонь»

17 июля Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной.
Обновлено в 05:21
Политика

Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Телевидение Йемена сообщило, что хуситы при помощи дронов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Обновлено в 03:37
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
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Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году

Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 04:19
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Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
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Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
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Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией

Обновлено в 05:53
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Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
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Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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