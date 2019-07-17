Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора
Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
Обновлено в 07:29
Политика
Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено в 05:27
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»
Обновлено в 07:00
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Кино
Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити
Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Наталья Рудова появилась на премьере фильма «Король Лев» без юбки
В Москве вечером 16 июля в одном из кинотеатров состоялся премьерный показ анимационного фильма "Король Лев".
Обновлено в 04:12
Космос
В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V
Посмотреть на Saturn V пришли сотни человек, однако всем, кто не успел сделать это во вторник, еще представится такая возможность - проекция появится на одной из главных достопримечательностей американской столицы еще дважды - вечером 17 и 18 июля.
Обновлено в 02:33
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Экономика
Группа ЛСР увеличила продажи недвижимости в I полугодии на 6%
Девелоперская компания ЛСР увеличила продажи недвижимости в первом полугодии 2019 года на 6% - до 38 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании на сайте LSE.
Обновлено в 06:46
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Автоспорт
Боттас назвал условия, при которых он может перейти в «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас рассказал о переговорах о новом контракте с немецкой командой, а также о том, при каких условиях он может стать гонщиком «Феррари».
Обновлено в 05:53
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53