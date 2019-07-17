Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из РоссииЧемпионат 03:04

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild. Наиболее вероятный вариант – «Фенербахче».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Коноплянка не согласен на выступление за клубы из РПЛ и Китая

Sport24.ru03:43

Коноплянка не рассматривает предложения из России и Китая

Soccer.ru03:52

Коноплянка не готов ехать в Россию

Спорт-Экспресс03:22

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Матч ТВ03:55

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Sportbox.RU03:55

Коноплянка не поехал на сбор «Шальке»

Евро-футбол.ру02:22

Коноплянка не рассматривает предложения из России

Чемпионат03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора

Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
Обновлено в 07:29
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Политика

Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено в 05:27
Кино

Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»

Обновлено в 07:00
Общество

Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов

Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Кино

Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити

Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Наталья Рудова появилась на премьере фильма «Король Лев» без юбки

В Москве вечером 16 июля в одном из кинотеатров состоялся премьерный показ анимационного фильма "Король Лев".
Обновлено в 04:12
Космос

В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V

Посмотреть на Saturn V пришли сотни человек, однако всем, кто не успел сделать это во вторник, еще представится такая возможность - проекция появится на одной из главных достопримечательностей американской столицы еще дважды - вечером 17 и 18 июля.
Обновлено в 02:33
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Экономика

Группа ЛСР увеличила продажи недвижимости в I полугодии на 6%

Девелоперская компания ЛСР увеличила продажи недвижимости в первом полугодии 2019 года на 6% - до 38 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании на сайте LSE.
Обновлено в 06:46
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

Обновлено в 07:11
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Автоспорт

Боттас назвал условия, при которых он может перейти в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас рассказал о переговорах о новом контракте с немецкой командой, а также о том, при каких условиях он может стать гонщиком «Феррари».
Обновлено в 05:53
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
ещё по теме
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное