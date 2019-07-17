Футбол

Коноплянка не намерен ехать в РоссиюBookmaker-ratings.ru 03:58

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в поисках новой команды. Коноплянка не готов продолжить карьеру в России или в Китае, информирует Bild. Ранее сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего украинца является «Фенербахче».
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Коноплянка не рассматривает варианты из России и Китая

Евро-футбол.ру13:32

Коноплянка не согласен на выступление за клубы из РПЛ и Китая

Sport24.ru03:43

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Матч ТВ03:55

Коноплянка не готов ехать в Россию

Спорт-Экспресс03:22

Коноплянка не рассматривает варианты из России

Sportbox.RU03:55

Коноплянка не рассматривает предложения из России и Китая

Soccer.ru03:52

Коноплянка не рассматривает предложения из России

Чемпионат03:04
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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