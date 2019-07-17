Футбол
Коноплянка не намерен ехать в РоссиюBookmaker-ratings.ru 03:58
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в поисках новой команды. Коноплянка не готов продолжить карьеру в России или в Китае, информирует Bild. Ранее сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего украинца является «Фенербахче».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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