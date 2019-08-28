Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Сампдория» заинтересована в Коноплянке

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка может перебраться в чемпионат Италии. По информации Tuttomercatoweb, в подписании украинца заинтересована «Сампдория». Президент клуба из Генуи Массимо Ферреро уже провел переговоры с гельзенкирхенцами по поводу возможного трансфера футболиста.
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«Сампдория» заинтересована в Коноплянке

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