Футбол
Газета.RuИтальянский клуб включился в борьбу за Коноплянку
Итальянский футбольный клуб "Сампдория" проявляет интерес к полузащитнику немецкого "Шальке" Евгению Коноплянке, сообщает Tuttomercatoweb.
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Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
RT на русском 03:46
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году
В ходе встречи было объявлено, что летные испытания нового двигателя на крыле самолета МС-21 планируется осуществить уже в следующем году.
ВЕТТА 04:03
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе
Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО вчера в 02:58
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Авто
Выбираем надежный трехлетний Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых привлекательных вариантов трехлетних Hyundai Creta по цене до 1 000 000 рублей.
АвтоВзгляд 02:26
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Футбол
ЦСКА ведет активные переговоры по защитнику «Тамбова» Гогуа
Бомбардир.ру 04:16
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Футбол
Будогосский обвинил «прыщавых журналистов» в критике судей
Экс-руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский обвинил журналистов в нападках на судей.
Sport.ru 04:14
Происшествия
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37