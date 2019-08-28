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Футбол Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед» Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».

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Кино Умерла актриса Людмила Мальцева Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

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Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.

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Происшествия На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.