Футбол

Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба
Советский спорт
12:55

По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с Порту (1:3). Кроме Коноплянки в ночном клубе побывали Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель.
Советский спорт12:55

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СМИ: Футболиста сборной Украины выставили на трансфер из-за посещения ночного клуба

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Коноплянка с другими игроками «Шальке» разозлил тренера походом в ночной клуб

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Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения в ночном клубе

Спорт-Экспресс12:39
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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Матия Настасич
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник немецкого клуба «Шальке 04» и сборной Сербии.
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