Футбол
По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с Порту (1:3). Кроме Коноплянки в ночном клубе побывали Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель.
Советский спорт12:55
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Футбол
Игрок «Краснодара-2» перешел в чешский клуб
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Футбол
Кудряшов расторг контракт с «Рубином»
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Полузащитник клуба "Чертаново" Антон Зиньковский переходит в "Крылья Советов".
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Футбол
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«Вест Хэм»: «Арнаутович не продается»
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Герц: «С удовольствием присоединился бы к „Спартаку“»
Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц, выступающий в словацком клубе "ДАК 1904" на правах аренды, прокомментировал слухи, связывающие его с московским "Спартаком".
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«Валенсия» подтвердила, что Батшуайи досрочно вернется в «Челси»
Спортивный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что ведутся переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения нападающего Миши Батшуайи, правами на которого владеет «Челси».
Обновлено в 11:07
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Рэмзи в воскресенье пройдет медобследование в «Ювентусе»
По информации Sky Sports, валлиец пройдет медобследование в туринском клубе в воскресенье, 13 января.
Обновлено в 03:27