По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с Порту (1:3). Кроме Коноплянки в ночном клубе побывали Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель.

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