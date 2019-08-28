Футбол
Евро-футбол.руКоноплянка может перейти в клуб Серии А
Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с Коноплянкой, так и с руководством немецкого клуба. Евгений выступает за «Шальке» с 2016 года, куда перешел из испанской «Севильи».
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Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Футбол
Дембеле не собирается покидать «Барселону»
Агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко отметил, что его клиент не собирается покидать «сине-гранатовых».
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Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Лукашенко отказался от визита в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отказался от поездки в польскую столицу, куда его пригласили на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны из солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, который не получил приглашение на памятные мероприятия в Варшаве.
Наша версия 10:29
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Происшествия
В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку
УралПолит.Ru вчера в 01:04
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию с сенаторами США
На брифинге Мария Захарова прокомментировала ситуацию с американскими сенаторами.
The Moscow Post 09:36
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Политика
Британский премьер-министр объявил о приостановке работы парламента
«Вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — объявил премьер-министр.
REGNUM 06:29
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске.
ТАСС 06:02
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Общество
Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
Lenta.ru вчера в 10:15
Футбол
«Селтик» арендовал бывшего защитника «Рубина»
Защитник сборной Австрии и английского «Сток Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Селтике».
Матч ТВ 09:45
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Здоровье
На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию
Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.
Ставропольская правда 07:48
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Контракт на поставку нескольких десятков новейших истребителей МиГ-35 будет подписан с Минобороны РФ в ближайшее время, заявил журналистам в среду гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
РИА Новости 11:28
Политика
Суд отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство
RT на русском 04:54
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла сознание на «Новой волне»
На фестивале "Новая волна" в Сочи российская телеведущая Лера Кудрявцева потеряла сознание, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 11:00
Технологии
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28