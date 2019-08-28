Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКоноплянка может перейти в клуб Серии А

Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с Коноплянкой, так и с руководством немецкого клуба. Евгений выступает за «Шальке» с 2016 года, куда перешел из испанской «Севильи».
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