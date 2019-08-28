Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с Коноплянкой, так и с руководством немецкого клуба. Евгений выступает за «Шальке» с 2016 года, куда перешел из испанской «Севильи».

Коноплянка может перейти в клуб Серии А

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Космос SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.

Теннис Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Здоровье В Орловской области стало на 16 врачей больше По данным на минувший год в регионе на каждые 10 тысяч человек приходилось 44,7 специалиста.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Наука Исследование: что будет с Землей, если случится ядерная война между Россией и США В рамках исследования экологи и климатологи использовали современную климатическую модель и данные НАСА для создания последствий ядерной войны между Россией и США.

Политика Путин и Эрдоган показались на Су-57 Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.

Политика Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США.

Футбол Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Футбол Тульский «Арсенал» оценил форварда «Уфы» Игбоуна в 1 миллион евро По информации "Спорт-Экспресса", тульский "Арсенал" сделал "Уфе" предложение о трансфере нападающего Сильвестра Игбоуна в размере 1 миллиона евро.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Космос NASA: к Земле приближаются два крупных астероида По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.

Общество В испанской Валенсии прошли томатные бои Бои проводятся в последнюю среду августа, а об их начале извещает залп из водяных пушек.

Армия и оружие В США нашли доказательства строительства КНДР новой подлодки Соединенные Штаты уверены, что Северная Корея разработала новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты.

Экономика Росстат: в России зафиксирован рост бедности Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.

Происшествия Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест Суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».