Футбол

REGNUMREGNUMКоноплянка может перейти в «Сампдорию»

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка может стать игроком итальянской «Сампдории». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, президент «Сампдории» Массимо Ферреро связался с руководством немецкого клуба по поводу трансфера игрока.
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