Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка может стать игроком итальянской «Сампдории». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, президент «Сампдории» Массимо Ферреро связался с руководством немецкого клуба по поводу трансфера игрока.

Коноплянка может перейти в «Сампдорию»

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Наука В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Общество Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

Политика Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Шоу-бизнес Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.

Шоу-бизнес Мария Миронова во второй раз станет мамой Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.

Футбол Кейлор Навас согласовал контракт с «ПСЖ» Как сообщает La Nacion, Навас уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» и готовится попрощаться с «Реалом».

Общество Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа.

Происшествия В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России 18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Футбол Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Футбол Тухель убеждает Дембеле перейти в «ПСЖ» Сам 22-летний хавбек не хочет уходить из каталонской команды, но убедить его пытается главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Армия и оружие Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.

Происшествия Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.