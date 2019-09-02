Футбол
Soccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Политика
Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" и Россию будет представлять Владислав Сурков.
Московский Комсомолец 31 августа в 03:02
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.
REGNUM 02:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru вчера в 19:00
Футбол
Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу. Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.
78.ru 02:48
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Футбол
Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените»
Все про Спорт ру вчера в 23:41
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие
«Роскосмос» запустил производство «царь-двигателя»
На предприятии корпорации "Роскосмос" НПО "Энергомаш" запустили серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Life.ru вчера в 05:33
Футбол
Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»
«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна.
Sport24.ru вчера в 17:27
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Авто
Особые издания BMW i3 и i8 увенчают карьеру моделей
Компания BMW объявила о выходе лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, глобальный тираж которых составит 900 и 200 экземпляров соответственно («ай-восьмой» будет выпущен в кузовах купе и родстер, 200 — их сумма).
Драйв 03:56
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Здоровье
Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердца и сексуальную жизнь
iReactor вчера в 01:28
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26