Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»

«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Коноплянка может перейти из «Шальке» в «Шахтер»

Sport24.ru03:29

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Спорт-Экспресс02:20

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Sportbox.RU02:41

Коноплянка близок к переходу в «Шахтёр»

Чемпионат02:44

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер». Он может стать заменой Тайсону

Sports.ru02:43

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Матч ТВ02:41

Источник: «Шахтёр» заинтересован в Коноплянке

Sport.ru03:43
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