Футбол
Soccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:05, Вашингтон
Политика
Украина увеличит поставки американского газа из Польши
Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.
РБК 04:22
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Общество
Россияне оценили качество работы учителей в школах
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Общество
Новый мост в Филькино, который ждали два года, ушел под воду
Мост в селе Филькино, появление которого жители ждали два года, развалился.
Екатеринбург-ТВ 06:42
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Авто
Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN»
Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:23
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро
Sports.ru 06:14
Армия и оружие
Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер
Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.
РИА Новости 07:40
Наука
Кардиологи назвали главную причину болезней сердца у молодежи
Было установлено, что генетика, несомненно, влияет на развитие заболеваний, однако главной причиной патологий сердца становится низкая физическая активность и вредные привычки.
Вечерний Волгоград 06:59
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Семья Джигана оказалась в эпицентре урагана в США
Семья Джигана на днях отменила поездку в Москву. Как сообщила жена музыканта, причина весьма важная, но назвать ее она не может.
StarHit.ru 05:00
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Политика
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Авто
Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42