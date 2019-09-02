Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»

«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Коноплянка близок к переходу в «Шахтер». Он может стать заменой Тайсону

Sports.ru02:43

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Спорт-Экспресс02:20

Источник: «Шахтёр» заинтересован в Коноплянке

Sport.ru03:43

Коноплянка близок к переходу в «Шахтёр»

Чемпионат02:44

Коноплянка может перейти из «Шальке» в «Шахтер»

Sport24.ru03:29

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Матч ТВ02:41

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Sportbox.RU02:41
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Политика

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Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
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Политика

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РБК 05:57
Общество

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Мост в селе Филькино, появление которого жители ждали два года, развалился.
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СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Авто

Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN»

Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:23
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд

Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Политика

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро

Sports.ru 06:14
Армия и оружие

Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Здоровье

Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа

Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

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Российская газета 07:09
Политика

Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер

Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.
РИА Новости 07:40
Наука

Кардиологи назвали главную причину болезней сердца у молодежи

Было установлено, что генетика, несомненно, влияет на развитие заболеваний, однако главной причиной патологий сердца становится низкая физическая активность и вредные привычки.
Вечерний Волгоград 06:59
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Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе

Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
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Семья Джигана оказалась в эпицентре урагана в США

Семья Джигана на днях отменила поездку в Москву. Как сообщила жена музыканта, причина весьма важная, но назвать ее она не может.
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Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

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Роналду, Месси и ван Дейк поборются за звание лучшего игрока года ФИФА

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Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун

Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
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Наука

На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
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Авто

Транспортный налог предложили отменить

В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
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Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
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Политика

Зеленский не позволил журналистам снимать своего сына-школьника

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В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

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Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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