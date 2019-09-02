«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».

Коноплянка может перейти в «Шахтер»

Политика Украина увеличит поставки американского газа из Польши Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.

Общество Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Общество Россияне оценили качество работы учителей в школах Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Общество Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.

Происшествия СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.

Авто Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN» Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.

Политика Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.

Армия и оружие Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Здоровье Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Политика Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил премьер Заседания кабмина Украины будут проходить без прессы, заявил в понедельник премьер страны Алексей Гончарук.

Наука Кардиологи назвали главную причину болезней сердца у молодежи Было установлено, что генетика, несомненно, влияет на развитие заболеваний, однако главной причиной патологий сердца становится низкая физическая активность и вредные привычки.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Шоу-бизнес Семья Джигана оказалась в эпицентре урагана в США Семья Джигана на днях отменила поездку в Москву. Как сообщила жена музыканта, причина весьма важная, но назвать ее она не может.

Политика Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.

Наука На Землю обрушилась магнитная буря Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".