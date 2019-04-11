Коноплянка хочет покинуть «Шальке»Советский спорт 04:59

По информации источника, Коноплянка уже сообщил своим представителям, что хочет сменить клуб. Коноплянка выступает за Шальке с лета 2016 года. За три неполных сезона он провел за команду 77 матчей, в которых забил 13 голов (их них шесть в бундеслиге) и сделал девять результативных передач.

Политика Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.

Политика Кремль прокомментировал арест Ассанжа В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого арестовали в четверг, 11 апреля, в Лондоне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Финал Кубка России пройдет в Самаре Как стало известно «Матч ТВ», финал текущего розыгрыша Олимп — Кубка России пройдет на «Самара Арене». Решающая встреча состоится 22 мая.

Политика Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.

Происшествия Московский бар после звонка из полиции отказался проводить мероприятие, на котором объявили сбор в поддержку Азата Мифтахова В Москве бар Punk fiction отказался проводить 11 апреля день рождения независимого студенческого журнала Doxa, на котором планировали провести сбор денег в поддержку аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова.

Происшествия Коллектор в Твери угрожал молодой семье Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

Политика С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.

Здоровье Свердловский областной онкодиспансер ждет объединение с поликлиниками Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве здравоохранения региона, на первых этапах в центр будут интегрированы сразу несколько учреждений: областной онкодиспансер в Екатеринбурге, его филиалы №1 в Нижнем Тагиле и №2 в Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины.

Общество Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Кино Боярский и Охлобыстин снимутся в новой комедии «Ленфильма» В картине о расселении коммуналки, которая снимается на киностудии "Ленфильм", сыграют Михаил Боярский и Иван Охлобыстин.

Политика Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета Государственная дума Российской Федерации приняла во втором, основном чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента сети интернет.

Политика Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".

Шоу-бизнес Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.

Происшествия Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей на Урале В селе Красносельское Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома, сообщает МЧС по региону.

Армия и оружие Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Общество Майкл Калви снова заявил о своей невиновности Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении крупной суммы у банка «Восточный», подтвердил в суде заявление о своей невиновности.

Авто Новый Range Rover Evoque разбили на краш-тестах Специалисты Euro NCAP провели краш-тест нового кроссовера Range Rover Evoque.

Политика Нацразведка Судана объявила об освобождении всех политзаключенных Национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в республике, сообщают местные СМИ.