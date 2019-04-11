Футбол
Коноплянка хочет покинуть «Шальке»Советский спорт 04:59
По информации источника, Коноплянка уже сообщил своим представителям, что хочет сменить клуб. Коноплянка выступает за Шальке с лета 2016 года. За три неполных сезона он провел за команду 77 матчей, в которых забил 13 голов (их них шесть в бундеслиге) и сделал девять результативных передач.
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Политика
Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Политика
Кремль прокомментировал арест Ассанжа
В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого арестовали в четверг, 11 апреля, в Лондоне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:29
Футбол
Финал Кубка России пройдет в Самаре
Как стало известно «Матч ТВ», финал текущего розыгрыша Олимп — Кубка России пройдет на «Самара Арене». Решающая встреча состоится 22 мая.
Обновлено в 04:52
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Происшествия
Московский бар после звонка из полиции отказался проводить мероприятие, на котором объявили сбор в поддержку Азата Мифтахова
В Москве бар Punk fiction отказался проводить 11 апреля день рождения независимого студенческого журнала Doxa, на котором планировали провести сбор денег в поддержку аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Свердловский областной онкодиспансер ждет объединение с поликлиниками
Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве здравоохранения региона, на первых этапах в центр будут интегрированы сразу несколько учреждений: областной онкодиспансер в Екатеринбурге, его филиалы №1 в Нижнем Тагиле и №2 в Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины.
Обновлено в 06:41
Общество
Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке
Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Кино
Боярский и Охлобыстин снимутся в новой комедии «Ленфильма»
В картине о расселении коммуналки, которая снимается на киностудии "Ленфильм", сыграют Михаил Боярский и Иван Охлобыстин.
Обновлено в 06:08
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором, основном чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента сети интернет.
Обновлено в 05:52
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко
О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей на Урале
В селе Красносельское Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома, сообщает МЧС по региону.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Общество
Майкл Калви снова заявил о своей невиновности
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении крупной суммы у банка «Восточный», подтвердил в суде заявление о своей невиновности.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку
Обновлено вчера в 08:14
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Авто
Новый Range Rover Evoque разбили на краш-тестах
Специалисты Euro NCAP провели краш-тест нового кроссовера Range Rover Evoque.
Обновлено в 04:44
Политика
Нацразведка Судана объявила об освобождении всех политзаключенных
Национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в республике, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:03
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ
Обновлено в 06:46