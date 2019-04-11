Футбол

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»Советский спорт 04:59

По информации источника, Коноплянка уже сообщил своим представителям, что хочет сменить клуб. Коноплянка выступает за Шальке с лета 2016 года. За три неполных сезона он провел за команду 77 матчей, в которых забил 13 голов (их них шесть в бундеслиге) и сделал девять результативных передач.
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СМИ: Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Спорт-Экспресс07:42

Коноплянка летом хочет покинуть «Шальке»

Чемпионат04:19

Коноплянка уйдет из «Шальке»

Нева Спорт05:32

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Матч ТВ05:11

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Sportbox.RU05:11

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Советский спорт04:59

Коноплянка летом хочет уйти из «Шальке»

Sport24.ru07:37
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