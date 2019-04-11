Коноплянка хочет покинуть «Шальке»Советский спорт 04:59

По информации источника, Коноплянка уже сообщил своим представителям, что хочет сменить клуб. Коноплянка выступает за Шальке с лета 2016 года. За три неполных сезона он провел за команду 77 матчей, в которых забил 13 голов (их них шесть в бундеслиге) и сделал девять результативных передач.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Спорт Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Ученые назвали главный ночной симптом рака Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.

Армия и оружие Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат» Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Наука На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Происшествия Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Авто Электрический седан Infiniti показали до премьеры В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.

Происшествия Суд арестовал имущество Абызова Сегодня, 10 апреля, во время заседания Московского городского суда было арестовано имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Космос В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.

Технологии Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Бурятии врачи заперли в подсобке больницы пациента с пневмонией 40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован с двусторонней пневмонией и ходил по больнице в поисках врача.

Финансы Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Происшествия В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».