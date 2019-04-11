Футбол

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»Советский спорт 04:59

По информации источника, Коноплянка уже сообщил своим представителям, что хочет сменить клуб. Коноплянка выступает за Шальке с лета 2016 года. За три неполных сезона он провел за команду 77 матчей, в которых забил 13 голов (их них шесть в бундеслиге) и сделал девять результативных передач.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Спорт-Экспресс07:42

Коноплянка летом хочет уйти из «Шальке»

Sport24.ru07:37

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Матч ТВ05:11

Коноплянка уйдет из «Шальке»

Нева Спорт05:32

СМИ: Коноплянка покинет «Шальке» в ближайшее межсезонье

Sportbox.RU05:11

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Советский спорт04:59

Коноплянка летом хочет покинуть «Шальке»

Чемпионат04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Обновлено в 03:00
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Спорт

Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Наука

На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Авто

Электрический седан Infiniti показали до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Суд арестовал имущество Абызова

Сегодня, 10 апреля, во время заседания Московского городского суда было арестовано имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Обновлено в 09:02
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Технологии

Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы

Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня

Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Бурятии врачи заперли в подсобке больницы пациента с пневмонией

40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован с двусторонней пневмонией и ходил по больнице в поисках врача.
Обновлено в 08:05
Финансы

Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ

Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств

Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Политика

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Обновлено в 08:00
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное