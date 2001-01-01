Футбол
Кононова не устраивает состояние МирзоваМатч ТВ 09:21
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
8
Килин
92
Чуперка
6
Кулик
25
Карасев
77
Костюков
14
Аппаев
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
19
Понсе
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Мирзов тренировался 9-10 дней с нами. На данный момент его состояния не такое, которое нас устраивает. Думаю, 20-30 минут сможет сыграть, — сказал Кононов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Финансы
Банк России повторно снизил ключевую ставку в этом году
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,25% годовых. Это второе снижение в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В центре столицы продолжаются жесткие задержания участников митинга за свободные выборы
Росгвардия оттеснила людей в переулки.
Обновлено в 10:01
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету в целях обороны
Источники сообщили, что старт ракеты состоялся в южной части Ирана. Снаряд пролетел около 960 км и упал в пустыне недалеко от Тегерана.
Обновлено в 09:57
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено в 04:06
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На Радищева водитель протаранил двери бара из-за шампанского
В Екатеринбурге на Радищева, 25 рано утром, 27 июля, мужчина за рулем BMW X5 въехал во входную группу ночного клуба.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила на его щеке сигарету
На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.
Обновлено в 09:55
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE
Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Политика
В США одобрили захват Украиной российского танкера
Задержание украинской стороной российского танкера NIKA SPIRIT в Одесской области американцы назвали "гуманным" способом разрешения споров мирным путем.
Обновлено вчера в 10:08