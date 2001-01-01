Футбол

Кононова не устраивает состояние МирзоваМатч ТВ 09:21

Тамбов — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
Мирзов тренировался 9-10 дней с нами. На данный момент его состояния не такое, которое нас устраивает. Думаю, 20-30 минут сможет сыграть, — сказал Кононов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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Кононова не устраивает состояние Мирзова

Матч ТВ09:21

Кононова не устраивает состояние Мирзова

Sportbox.RU09:21

Олег Кононов: «Мирзов готов сыграть 20-30 минут»

Спорт-Экспресс09:11
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