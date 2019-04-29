Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»RT на русском вчера в 15:36

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.

Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»

Политика В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Происшествия Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области В ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще четверо пострадали.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Авто Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.

Происшествия В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.

Авто Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России Российские цены на новый Mercedes-Benz GLS будут объявлены после майских праздников, а продажи начнутся осенью или даже ближе к концу года.

Хоккей Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису» Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.

Общество Капитан злоупотребил со всем Северным флотом Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Общество Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.

Экономика «Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР "Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.

Общество Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.