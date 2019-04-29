Футбол

Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»RT на русском вчера в 15:36

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власть бывает твердая, жидкая и газообразная. Какая в «Спартаке»?

Матч ТВ02:58

Кононов- о матче «Спартак» - «Рубин»: «Где-то 50 на 50 игра была»

Sport.ruвчера в 15:29

Кононов: я готов работать в «Спартаке» и строить новую команду

РИА Новостивчера в 15:05

«Спартак» — «Рубин» — 1:1, 29 апреля 2019 года: что сказал Кононов

Чемпионатвчера в 15:35

Олег Кононов: Возможно, на игру с «Рубином» наложилась эмоциональная нагрузка

Советский спортвчера в 14:54

«Спартак» эпохи застоя

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

Кононов – журналисту: «Вы справляетесь со своей работой? И я тоже»

Sports.ruвчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Обновлено в 02:49
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

В ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще четверо пострадали.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию

Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Транспорт

Возобновились перевозки по единому билету в Крыму

Обновлено вчера в 18:26
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Авто

Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Российские цены на новый Mercedes-Benz GLS будут объявлены после майских праздников, а продажи начнутся осенью или даже ближе к концу года.
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»

Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Капитан злоупотребил со всем Северным флотом

Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Экономика

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Общество

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости

Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
Обновлено в 02:47
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева села на диету для кормящих мам

Секрет оказался прост: Савельева придерживается диеты для кормящих мам.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось

Обновлено вчера в 11:11
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное