Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»RT на русском вчера в 15:36

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.

Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»

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