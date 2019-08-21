Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»Московский Комсомолец 13:33
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой". Он назвал соперника "опытным еврокубковым бойцом" и одной из лучших команд Португалии. При этом Кононов отметил, что его подопечные хорошо готовы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено в 01:18
Общество
Лесные пожары в Бразилии достигли рекордных масштабов
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Госдеп выразил опасения по поводу ядерных разработок Ирана
«Иран утаивает документы, относящиеся к прошлой программе разработки ядерного оружия, что может быть использовано для её обновления», — сказано в докладе Госдепа о контроле над вооружениями.
Обновлено в 21:47
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.
Обновлено в 21:14
Кино
В Красноярске пройдет ночь сериалов
В Красноярске пройдет ночь сериалов. Смотрите афишу, узнаете, как любимые многосерийки посмотреть на большом экране.
Обновлено в 09:38
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 21:29
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено в 20:49
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Реактивная система «Торнадо-С» получила экспортный паспорт
Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" выходит на международный рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Обновлено в 05:33
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей Volkswagen Multivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало «недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека».
Обновлено в 10:12
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах хурмы
Специалисты назвали несколько целебных свойств для человеческого организма замечательной тропической ягоды.
Обновлено в 10:13
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.
Обновлено в 03:14
Политика
Россия оспорила решение арбитража по иску Ощадбанка
Россия обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в Минюсте.
Обновлено в 21:49
Экономика
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.
Обновлено в 10:32
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено в 04:38
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07