Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»Московский Комсомолец вчера в 13:33

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой". Он назвал соперника "опытным еврокубковым бойцом" и одной из лучших команд Португалии. При этом Кононов отметил, что его подопечные хорошо готовы.
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