Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»Московский Комсомолец 13:33

Брага — Спартак
завтра
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой". Он назвал соперника "опытным еврокубковым бойцом" и одной из лучших команд Португалии. При этом Кононов отметил, что его подопечные хорошо готовы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Олег Кононов: У «Спартака» одна проблема

Советский спорт13:30

«Очень-очень сильный соперник. Главное — не пропустить». Кононов и Зобнин — об игре с «Брагой»

Sport24.ru15:09

Кононов — о «Браге», Зе Луише и давлении на команду

Спорт-Экспресс14:15

«Первоочередная задача — не пропустить». Кононов поделился ожиданиями от встречи с «Брагой»

Sportbox.RU13:12

Тренер «Спартака» Кононов назвал «Брагу» опытным еврокубковым бойцом

ТАСС12:52

«Брага» — «Спартак», Лига Европы, пресс-конференция Олега Кононова

Чемпионат14:30

«Первоочередная задача — не пропустить». Кононов поделился ожиданиями от встречи с «Брагой»

Матч ТВ13:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Кино

Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке

В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Футбол

Намли: у «Краснодара» были глупейшие ошибки, с такой игрой дальше не пройдёшь

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
Обновлено в 18:39
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Авто

Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России

Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Футбол

«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»

По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix

Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Технологии

В Пскове нашли холодильник XVII века

В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика

Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»

Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Авто

Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8

Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:19
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Экономика

Промсвязьбанк удалил с сайта фрагменты отчетности за полгода

Помимо информации о драгоценных металлах банк удалил из документа сведения об инвестициях в ОФЗ, облигациях ЦБ, корпоративных евробондах, а также данные по общехозяйственным и административным расходам.
Обновлено в 13:21
Политика

Макрон назвал условия возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Авто

Спортивную версию кроссовера Audi Q8 сфотографировали без камуфляжа

Зарубежные СМИ опубликовали шпионские снимки спортивной RS-модификации кроссовера Q8, который сфотографировали практически без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика

Трамп заявил, что США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что его страна, вероятно, заключит торговое соглашение с Китаем.
Обновлено в 13:09
Политика

Владимир Путин прокомментировал акции протеста в Москве

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию, в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он прокомментировал несанкционированные акции протеста в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено 19 августа в 12:50
Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Хоккей

Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 16:55
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек

В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.
Обновлено в 19:00
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное