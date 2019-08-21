Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»Московский Комсомолец 13:33
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой". Он назвал соперника "опытным еврокубковым бойцом" и одной из лучших команд Португалии. При этом Кононов отметил, что его подопечные хорошо готовы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Кино
Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке
В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Футбол
Намли: у «Краснодара» были глупейшие ошибки, с такой игрой дальше не пройдёшь
Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
Обновлено в 18:39
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Футбол
«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8
Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:19
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Экономика
Промсвязьбанк удалил с сайта фрагменты отчетности за полгода
Помимо информации о драгоценных металлах банк удалил из документа сведения об инвестициях в ОФЗ, облигациях ЦБ, корпоративных евробондах, а также данные по общехозяйственным и административным расходам.
Обновлено в 13:21
Политика
Макрон назвал условия возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Авто
Спортивную версию кроссовера Audi Q8 сфотографировали без камуфляжа
Зарубежные СМИ опубликовали шпионские снимки спортивной RS-модификации кроссовера Q8, который сфотографировали практически без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика
Трамп заявил, что США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп считает, что его страна, вероятно, заключит торговое соглашение с Китаем.
Обновлено в 13:09
Политика
Владимир Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию, в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он прокомментировал несанкционированные акции протеста в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено 19 августа в 12:50
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Хоккей
Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 16:55
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек
В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.
Обновлено в 19:00
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14