Футбол

Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»Soccer.ru вчера в 16:08

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Наставник "Спартака" Олег Кононов после поражения от тульского "Арсенала" (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Давайте вернем Карреру в «Спартак». Валерий Рейнгольд – про Кононова, Измайлова и Мостового

Спорт день за днем07:58

Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»

Советский спорт06:33

«Вы, журналисты, вешаете лапшу на уши нам и болельщикам». Кононов психанул после 0:3 от «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 16:40

«Спартак» расстрелян в Туле

Soccer.ruвчера в 17:10

Олег Кононов: «„Арсенал“ заслужил эту победу»

Матч ТВвчера в 15:58

Олег Кононов: не жалею о том, что ушел из «Арсенала»

Тульские новости03:10

«Арсенал» — «Спартак» — 3:0, Кононов и Черевченко, пресс-конференция

Чемпионатвчера в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

«Яндекс» впервые обнародовал свои доходы от продажи гаджетов

Представитель "Яндекса" Илья Грабовский впервые раскрыл доход компании от продажи гаджетов и обнародовал данные отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:42
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных»

Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.
Обновлено в 06:48
Общество

Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России

Обновлено в 07:29
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Футбол

Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
Обновлено в 03:40
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Общество

Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Политика

Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Итальянец попытался выйти из летящего самолёта

Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное