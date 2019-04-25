Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»Soccer.ru вчера в 16:08

Наставник "Спартака" Олег Кононов после поражения от тульского "Арсенала" (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.

Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»

Спорт день за днем

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Гаджеты «Яндекс» впервые обнародовал свои доходы от продажи гаджетов Представитель "Яндекса" Илья Грабовский впервые раскрыл доход компании от продажи гаджетов и обнародовал данные отчета за первый квартал 2019 года.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».

Авто УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.

Политика Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных» Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Футбол Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Общество Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.

Политика Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.

Политика Жители Донбасса не получат пенсии от России Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.

Политика В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.

Происшествия Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде.

Происшествия В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.

Происшествия Итальянец попытался выйти из летящего самолёта Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.