Футбол

Газета.RuГазета.RuКононов прокомментировал поражение «Спартака» от «Браги»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что он думает по поводу поражения его команды в ответном матче с "Брагой", проходившем в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и закончившегося со счетом 1:2, передает Sports.ru.
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