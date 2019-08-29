Футбол

RT на русскомRT на русскомКононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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«Спартак» — «Брага» — 1:2, 29 августа 2019, ошибки Кононова

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