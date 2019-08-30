Футбол

Российская газетаРоссийская газетаКононов заявил, что ряд футболистов покинет «Спартак»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, 29 августа
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Браги" в плей-офф квалификации Лиги Европы рассказал об изменениях в составе клуба. По словам главного тренера команды, "Спартаку" нужны игроки высокого уровня.
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