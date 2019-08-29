Футбол

News.ruNews.ruКононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Москвичи упустили возможность выхода в групповой этап Лиги Европы после обидных поражений от команды из Португалии. И если после первой игры, в которой «Спартак» пропустил всего один мяч, казалось, можно переломить ход, то ответная встреча расставила всё по своим местам.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Спартак» — «Брага» — 1:2, 29 августа 2019, ошибки Кононова

Чемпионат05:01

Кононов про вылет из ЛЕ: «Для нас это удар, теперь сфокусируемся на РПЛ»

Sport.ruвчера в 17:30

Олег Кононов: «Не могу сказать, что мы играли плохо или хуже, чем „Брага“»

Sports.ruвчера в 16:43

Олег Кононов: «При негативном результате у меня нет претензий к игрокам»

Sportbox.RUвчера в 16:24

Кононов: «„Спартак“ будет бороться, несмотря ни на что. Идет серьезное перестроение команды»

Sport24.ruвчера в 16:16

Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Кононова точно не уволят из-за «Браги». Но это не так важно, как катастрофа в таблице коэффициентов

Матч ТВвчера в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество

Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров

Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика

Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию

В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Политика

Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия.
Известия 14:41
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование юбилея Победы

Россия направила приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Известия 13:28
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Происшествия

В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Наука

Первый препарат от заикания успешно испытали на людях

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ вчера в 08:42
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси

В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь 16:40
Происшествия

В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста

В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.
Регион online 12:01
Футбол

Миральяс стал игроком «Антверпена»

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского "Зенита" станет игроком итальянской "Сампдории".
Газета.Ru 12:58
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Энергетика

НОВАТЭК получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением

Дочка НОВАТЭКа – Арктик СПГ 1 выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Neftegaz.ru 08:30
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Единоборства

«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии

Советский спорт 15:12
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол

Стало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
ТАСС 10:50
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное