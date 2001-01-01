Футбол

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервнымRT на русском вчера в 12:02

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Олег Кононов
Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки.
— Олег Кононов, футболистНева Спорт вчера в 14:50

Подробнее о событии

Кононов в первых семи играх в «Спартаке» в РПЛ набрал больше очков, чем Каррера

Бомбардир.ру00:53

«Садись, пять»? Юрий Цыбанев - об удивительных парадоксах «Спартака»

Советский спортвчера в 16:05

Ледяхов: победа «Спартака» — больше из-за ошибок «Ахмата», а не футбола Кононова

Чемпионатвчера в 13:26

«Спартак» снова был ужасен, но выиграл в Грозном. Игра Селихова ногами – новая проблема

Sports.ruвчера в 16:40

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

Матч ТВвчера в 11:46

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

Sportbox.RUвчера в 11:46

Олег Кононов: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Спорт-Экспрессвчера в 12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника

Ранее стало известно, что в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске.
Обновлено в 00:12
Политика

В Венесуэле снова произошёл блэкаут

Масштабный блэкаут в Венесуэле произошёл 7 марта, когда без света осталась почти вся страна.
Обновлено вчера в 02:20
Здоровье

Сызранец был госпитализирован в тяжелом состоянии: зафиксирован резкий всплеск коварного заболевания

При тяжелой форме заболевания может потребоваться реанимация. 10 человек из 12 заболевших были госпитализированы в больницы Сызрани.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

В Сирии восстанавливают уникальное текстильное производство

Владельцы уникальных текстильных производств в провинции Алеппо восстановили разрушенную во время войны отрасль и уже начали увеличивать оборот продукции.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Свердловский город Камышлов остался без воды

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей

На первом заграничном избирательном участке в Австралии стартовало голосование на выборах президента Украины.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика

Обновлено вчера в 17:38
Авто

Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории

Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:33
Интернет

В Китае тестируют новую систему для борьбы с интернет-зависимостью

Сотрудники китайской администрации по вопросам киберпространства рекомендовали видеоплатформам внедрить новую систему, которая защитит людей от интернет-зависимости.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В

Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» и поднялся на 4-е место

Обновлено вчера в 12:54
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Обнародована стоимость нового пикапа Jeep Gladiator

Предварительные заказы на новую модель откроют 4 апреля, обнародована стоимость новинки.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства

Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем

Обновлено 29 марта в 17:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В Саратове обрушилась кровля жилого дома

В Саратове обрушилась кровля и часть фасада жилого дома.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

В Петербурге на нацпроект «Образование» выделили 3,8 млрд рублей

В бюджете Петербурга на национальный проект "Образование" запланировано 3,8 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил 2-километровый столб пепла

Обновлено в 00:29
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное