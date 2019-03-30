Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервнымRT на русском вчера в 12:02

Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.

Общество 1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.

Политика Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.

Происшествия Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.

Происшествия Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Политика Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Авто Назван ТОП-5 самых доступных настоящих спорткаров в России По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.

Общество В кабмине поддержали идею о приравнивании IQOS и glo к обычным сигаретам Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий.

Футбол Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).

Армия и оружие Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12 Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.

Шоу-бизнес Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.

Футбол Сампдория — Милан 1:0 Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Политика О фирменном шашлыке Путина рассказал глава Тувы Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе, передает РИА "Новости".

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Футбол В Китае офсайд на видеоповторе определяли с помощью листа бумаги Арбитры, отвечающие за систему видеопомощи, начали изучать эпизод, и один из них приложил к монитору лист бумаги, имитируя линию офсайда.

Политика Тимошенко проголосовала на выборах президента Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на одном из избирательных участков Киева.