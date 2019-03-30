Футбол

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервнымRT на русском вчера в 12:02

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Олег Кононов
Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки.
— Олег Кононов, футболистНева Спорт вчера в 14:50

Подробнее о событии

«Садись, пять»? Юрий Цыбанев - об удивительных парадоксах «Спартака»

Советский спортвчера в 16:05

«Спартак» снова был ужасен, но выиграл в Грозном. Игра Селихова ногами – новая проблема

Sports.ruвчера в 16:40

Олег Кононов: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Спорт-Экспрессвчера в 12:23

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

Матч ТВвчера в 11:46

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

Sportbox.RUвчера в 11:46

Ледяхов: победа «Спартака» — больше из-за ошибок «Ахмата», а не футбола Кононова

Чемпионатвчера в 13:26

Без лица. Игра «Спартака» далека от обещаний Кононова

Sport24.ruвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области

На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:58
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Происшествия

Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Увеличилось число нарушений в ходе голосования на Украине

Обновлено в 03:20
Политика

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных настоящих спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Общество

В кабмине поддержали идею о приравнивании IQOS и glo к обычным сигаретам

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий.
Обновлено в 05:14
Футбол

Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения

Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Сампдория — Милан 1:0

Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

О фирменном шашлыке Путина рассказал глава Тувы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале

В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

В Китае офсайд на видеоповторе определяли с помощью листа бумаги

Арбитры, отвечающие за систему видеопомощи, начали изучать эпизод, и один из них приложил к монитору лист бумаги, имитируя линию офсайда.
Обновлено в 04:41
Политика

Тимошенко проголосовала на выборах президента

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на одном из избирательных участков Киева.
Обновлено в 03:49
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное