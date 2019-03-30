Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервнымRT на русском 12:02

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным

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