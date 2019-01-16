Футбол

Кононов заявил, что «Спартаку» не нужно усилениеRT на русском 03:40

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение, что его команда не нуждается в усилении.
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Кононов заявил, что «Спартаку» не нужно усиление

RT на русском03:40

Олег Кононов: «В „Спартаке“ достаточно игроков, усиления не требуется»

Спорт-Экспресс02:10

Кононов: «Усиление „Спартаку“ не нужно»

Sport24.ru02:00

Олег Кононов поражает. Новый наставник «Спартака», произведя резкую «зачистку», отказывается от усиления состава

Спорт уик-энд02:57
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
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«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» в контрольном матче

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Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
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Ван дер Варт: «„Реал“ может вновь выиграть ЛЧ, это особенный клуб»

Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт считает, что "сливочным" по силам вновь выиграть Лигу чемпионов - в четвертый раз подряд.
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Агент Давида Луиза: «Работаем с „Челси“ над новым контрактом»

Давид хочет остаться в Лондоне, и мы работаем над новым контрактом. Его также хотят оставить тренер и клуб.
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Ди Мария признался, что у него были сложные взаимоотношения с бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал.
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Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»

Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.
Обновлено вчера в 22:34
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Кононов сделал заявление по возможному трансферу Промеса

Наставник столичного "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о том, что в стан "красно-белых" может вернуться голландский хавбек Куинси Промес, выступающий сейчас за испанскую "Севилью".
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Рохо летом покинет «Манчестер Юнайтед»

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Мешков и Лапочкин обслужат игры Кубка «Матч Премьер»

Встречи обслужат Виталий Мешков из Дмитрова и петербуржец Сергей Лапочкин. Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре с 21 по 29 января.
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Де Хеа назвал Чеха одним из лучших вратарей в истории АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на слова вратаря лондонского «Арсенала» Петра Чеха о том, что он завершает карьеру после нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 16:56
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Игрок «Тоттенхэма» был арестован по подозрению в домашнем насилии

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье на днях был арестован. Игрок подозревался в домашнем насилии с применением физической силы.
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«Арсенал» хочет арендовать Хамеса

Обновлено вчера в 19:31
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Стала известна зарплата Балотелли в «Марселе»

Как утверждает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали переход, согласно которому игрок провансальцам достанется бесплатно.
Обновлено вчера в 23:23
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, белорусский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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