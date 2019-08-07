Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле влился в состав «Спартака» мгновенноКомсомольская правда вчера в 14:06

Тун — Спартак
сегодня
в 13:00
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Тун
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Фаивре
  
29
Hefti
  
14
Гелми
  
34
Суттер
  
31
Гларнер
  
37
Саланович
  
10
Stillhart
  
7
Кастроман
  
6
Fatkic
  
21
Vasic
  
13
Рапп
  
98
Максименко
  
6
Дантас
  
14
Джикия
  
2
Жиго
  
38
Ещенко
  
88
Ташаев
  
47
Зобнин
  
49
Ананидзе
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
Спартак
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Главный тренер признался, что звездный новичок "Спартака" Андре Шюррле прекрасно чувствует себя в стане клуба уже сразу после перехода: - Он мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен.
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