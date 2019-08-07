Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Хавбек является чемпионом мира в составе сборной Германии. 8 августа в Швейцарии «Спартак» сыграет с местным «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»

Происшествия Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.

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