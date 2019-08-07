Футбол
Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»RT на русском 18:47
Хавбек является чемпионов мира в составе сборной Германии. 8 августа в Швейцарии «Спартак» сыграет с местным «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ранее сообщалось, что новички «Спартака» Гус Тиль и Джордан Ларссон присоединятся к команде 8 августа в Швейцарии.
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