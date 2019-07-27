Футбол

Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себяЧемпионат вчера в 12:21

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение (0:2) в матче 3-го тура РПЛ с «Тамбовом».
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