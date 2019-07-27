Футбол

Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себяЧемпионат 12:21

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение (0:2) в матче 3-го тура РПЛ с «Тамбовом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кононов: «Тяжёлый проигрыш для нас. Я беру его на себя»

Sport.ru13:29

Кононова спросили об отставке. Он не собирается уходить

Спорт-Экспресс12:17

Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»

РИА Новости13:24

Олег Кононов: Мы упустили много шансов и проиграли

Советский спорт13:19

Кононов о 0:2 с «Тамбовом»: «Извиняемся за результат. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня»

Sports.ru12:14

Кононов рассказал, когда в последний раз получал удовольствие от игры «Спартака»

Чемпионат12:28

Кононов извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Тамбова»

ТАСС13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия

В Гонконге несколько человек пострадали в ходе акций протеста

Обновлено в 08:49
Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

Обновлено в 11:54
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено в 15:02
Политика

Путин осмотрел предметы с затонувшего судна XIX века

На острове Гогланд, что находится в Финском заливе в 180 километрах от Петербурга, президент России Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, обнаруженных археологами на борту затонувшего судна XIX века, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:37
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Игры

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Общество

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Астрахани арестованы Расул Султанов и Виталий Шведов

Только что стало известно, что сегодня утром были арестованы бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.
Обновлено вчера в 02:19
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

Обновлено в 00:21
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Баскетбол

Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета

Обновлено в 16:33
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области. По уточненным данным, он упал в реку Ока.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в честь празднования Дня ВМФ.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы

«Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.
Обновлено в 16:59
Футбол

Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»

Обновлено в 03:03
Транспорт

Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры

Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
Обновлено в 06:58
Космос

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС

Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Музыка

Жасмин в черном платье от Dolce & Gabbana посетила «Жару»

Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.
Обновлено в 08:29
Политика

В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси

Обновлено в 15:43
Происшествия

Российские подростки разбились на мотоцикле

Обновлено в 16:10
Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Обновлено 24 июля в 13:50
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу

Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Финансы

Центробанк понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Абхазия предложит России увеличить выплаты сотрудникам МВД

26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА».
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем

Обновлено в 08:20
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное