Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.

Футбол «Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.

Экономика Кабмин поручил Минэкономразвития и Минфину представить предложения по реформированию ФЦП Российское правительство поручило Минэкономразвития и Министерству финансов РФ за полтора месяца разработать и представить новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП).

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Политика Слуцкий оценил перспективы улучшения отношений России и Грузии «Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдёт при нынешнем руководстве Грузии», — сказал Слуцкий в беседе с RT.

Футбол «Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кино Он сказал «Поехали!»: как «Беспечный ездок» изменил отношение к байкерам 50 лет назад, 14 июля 1969 года, на экраны вышел «Беспечный ездок», один из тех редких фильмов, значение которых для истории мирового кино стало ясно едва ли не на следующий день после премьеры.

Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.

Политика Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.

Политика В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Футбол Неймар в понедельник присоединится к «ПСЖ» и встретится с Леонардо 27-летний бразилец вечером 13 июля вылетит на частном самолете в столицу Франции, а в понедельник присоединится к «ПСЖ», сообщает Diario Sport со ссылкой на окружение Неймара.

Здоровье Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера После расставания Купера и Шейк поклонники модели стали оставлять в сети оскорбления в адрес разлучницы Леди Гаги.