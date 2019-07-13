Футбол

Кононов высказался по поводу возможного трансфера ГильермеProstoProSport вчера в 15:28

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Кононов прокомментировал возможность перехода в «Спартак» Гилерме из «Локомотива»

Sport24.ruвчера в 14:57

Кононов высказался о возможном переходе Гилерме в «Спартак»

Sport.ruвчера в 17:14

Кононов: Гилерме — хороший голкипер, а Максименко — будущее «Спартака»

Чемпионатвчера в 15:11

Кононов: решение о будущем вратаря Гилерме будет принимать «Локомотив»

ТАССвчера в 15:17

Максименко про слухи о Гильерме: «Без комментариев»

Sports.ruвчера в 16:07

Кононов высказался о возможном трансфере Гилерме в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 15:25

Нужен ли «Спартаку» Гильерме? Отвечает Кононов

Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Обновлено в 02:57
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 02:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия

Банный комплекс горит под Петербургом на площади 200 кв. м

Обновлено вчера в 16:55
Баскетбол

Симмонс, скорее всего, не сыграет за Австралию на ЧМ-2019

На первом групповом этапе Австралия сыграет с командами Сенегала, Канады и Литвы.
Обновлено в 03:18
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова

Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
Обновлено в 01:22
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Обновлено в 01:16
Политика

Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»

Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
Теннис

Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер»

Как отмечает издание, 26-летний центральный защитник сборной Англии уже сообщил своим товарищам по команде о своем желании покинуть клуб после того, как Лестер отказался продавать его в Манчестер Юнайтед за 77 миллионов евро.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь

Обновлено вчера в 15:20
Игры

Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam

Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт резиденции $3 млн

Обновлено в 03:40
Общество

Двух слонов выгуливали в Якутске

Двух слонов, привезенных итальянским цирком, выгуливали в центре столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».Животных заметили жители Якутска в районе Сахацирка в 9 утра 14 июля.
Обновлено вчера в 23:48
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Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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