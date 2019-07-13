Футбол
Кононов высказался по поводу возможного трансфера ГильермеProstoProSport вчера в 15:28
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Кононов прокомментировал возможность перехода в «Спартак» Гилерме из «Локомотива»
Sport24.ruвчера в 14:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Политика
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Футбол
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Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
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Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Банный комплекс горит под Петербургом на площади 200 кв. м
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Симмонс, скорее всего, не сыграет за Австралию на ЧМ-2019
На первом групповом этапе Австралия сыграет с командами Сенегала, Канады и Литвы.
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Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
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Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Армия и оружие
Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова
Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.
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Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
Теннис
Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер»
Как отмечает издание, 26-летний центральный защитник сборной Англии уже сообщил своим товарищам по команде о своем желании покинуть клуб после того, как Лестер отказался продавать его в Манчестер Юнайтед за 77 миллионов евро.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Теодосич стал игроком «Виртуса»
Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
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В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь
Обновлено вчера в 15:20
Игры
Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam
Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Общество
Двух слонов выгуливали в Якутске
Двух слонов, привезенных итальянским цирком, выгуливали в центре столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».Животных заметили жители Якутска в районе Сахацирка в 9 утра 14 июля.
Обновлено вчера в 23:48