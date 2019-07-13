Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Армия и оружие Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время Русско-японской войны.

Футбол Михайлович сообщил, что болен лейкемией Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Политика Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51» Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

Футбол Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер» Как отмечает издание, 26-летний центральный защитник сборной Англии уже сообщил своим товарищам по команде о своем желании покинуть клуб после того, как Лестер отказался продавать его в Манчестер Юнайтед за 77 миллионов евро.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.

Футбол Теодосич стал игроком «Виртуса» Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Игры Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Политика СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США 7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.