Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо»

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