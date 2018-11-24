Футбол

Кононов высказался об игроках «Спартака»
News.ru
09:30

Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его устраивает нынешний состав команды. Также специалист отметил, что верит в каждого из своих подопечных.
News.ru09:30

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Нового тренера московского «Спартака» устраивают все футболисты клуба

РИАМО10:07

Кононов высказался об игроках «Спартака»

News.ru09:30

Олег Кононов: «В „Спартаке“ меня устраивают абсолютно все игроки»

Sportbox.RU08:45

Олег Кононов: «В „Спартаке“ меня устраивают абсолютно все игроки»

Матч ТВ08:45

Кононов рассказал, какие цели поставил перед «Спартаком»

Нева Спорт08:43

Кононов: «Все футболисты „Спартака“ меня устраивают, во всех я верю»

Sport24.ru08:18

Олег Кононов: «Меня устраивают все игроки „Спартака“»

Спорт-Экспресс08:24
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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