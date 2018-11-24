Футбол
Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его устраивает нынешний состав команды. Также специалист отметил, что верит в каждого из своих подопечных.
News.ru09:30
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