Футбол

Кононов высказался о возможности перехода Гильерме в «Спартак»REGNUM 04:09

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о возможном приобретении клубом голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.
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