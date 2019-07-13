Кононов высказался о возможности перехода Гильерме в «Спартак»

Гаджеты Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2 Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.

Общество Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.

Шоу-бизнес Названа дата первого концерта Николая Носкова после инсульта Поклонники артиста восторженно встретили эту новость. Напомним, что певец Николай Носков некоторое время назад перенес инсульт.

Авто Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.

Шоу-бизнес Дмитрий Колдун поделился забавным снимком с дочерью Дмитрий Колдун решил показать поклонникам, как весело проводит время с дочерью.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму Среди причин отказа Соболь в участии в выборах называется несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей.

Экономика Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.

Политика Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.

Музыка Названы гонорары грузинских артистов в России По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Политика Более 600 тысяч граждан США отправятся штурмовать «Зону 51» Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.

Происшествия На Волге столкнулись теплоход и яхта Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».

Футбол Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию» Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.