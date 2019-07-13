Футбол
Кононов высказался о возможности перехода Гильерме в «Спартак»REGNUM 04:09
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о возможном приобретении клубом голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Кононов прокомментировал возможность перехода в «Спартак» Гилерме из «Локомотива»
Sport24.ruвчера в 14:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
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