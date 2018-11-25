Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии Зобнина
Спорт-Экспресс
10:27

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Романа Зобнина. 24-летний хавбек покинул поле во время матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0) из-за повреждения.
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